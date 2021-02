Gli appassionati di sale slot e roulette si saranno sicuramente chiesti quali siano i migliori casino al mondo e forse alcuni che nomineremo oggi li conoscono anche, ma forse non conosceranno alcuni dettagli che hanno reso tali strutture la meta migliore dai giocatori di tutto il mondo.

Quando si parla di Casino ci sono alcuni nomi noti che vengono subito alla mente, ma perché sono sempre i soliti ad essere sulla bocca di tutti? Cosa rende un casino migliore di un’altro fin da renderlo praticamente una leggenda per gli appassionati del genere?. Sicuramente alcuni elementi distintivi come, numero di postazioni da gioco, bonus vari e personale qualificato aiutano ad aumentare la fama di un casino, ma il prestigio è una cosa che va aldilà, c’è quasi sempre un motivo storico dietro che li rende più prestigiosi di altri.

Oggi vi faremo fare un viaggio intorno al mondo in cerca dei migliori casino terresti di sempre e siamo sicuri che alcuni di essi vi stupiranno, a partire dal primo.

Ecco i migliori casino al mondo

Studio City

Per parlarvi del primo casino facciamo un salto fino in Cina, per la precisione a Macao, diventata negli ultimi anni la patria di numerosi casino colossali. L’espansione cinese negli ultimi anni è stata incredibile e i soldi che girano nel Sol Levante sono davvero tanti. Proprio per questo non deve stupire se proprio in Cina si trovano alcuni tra i migliori casino del mondo. Uno tra tutti è il mastodontico e lussuoso casino Studio City. Dal nome già si possono intuire alcune delle sue caratteristiche principali. Il Casino è uno dei più imponenti al mondo, le sale da gioco sono sconfinate ma coprono soltanto metà dell’intera struttura. L’altra metà è costituita da hotel, piscine, cinema e ristoranti. Lo Studio City ha addirittura un vero e proprio studio cinematografico al suo interno che produce ogni anno diversi colossal, non sorprende che proprio per lo spot inaugurale sia stato coinvolto perfino il regista hollywoodiano Martin Scorsese e diverse star come Di caprino e Brad Pitt.

Casino di Venezia

Restando a casa nostra non possiamo escludere uno dei Casino più suggestivi e pregni di storia al mondo. Il casino di Venezia è uno dei più antichi al mondo e non stupisce se alcuni dei casino più famosi al mondo come il Venetian di Los Angeles sia proprio ispirato ad esso. L’atmosfera che offre Venezia rende il suo casino unico al mondo, il fascino della città lagunare fissato nel tempo attrae ogni anno milioni di visitatori intenti a sfidare la fortuna.

Bellagio

Adesso ci spostiamo in America, Las Vegas non poteva di certo mancare in questa Top. Nella patria mondiale dei casino c’è ne uno che spicca più di altri per via della sua fama, il Bellagio. Ispirato anch’esso al nostro paese, in particolare alla cittadina omonima del lago di comò, presenta una maestosa facciata resa ancora più famosa grazie a diversi film di Hollywood. Ancora più famosa è la sua incredibile fontana, una delle maggiori attrazioni di tutta Las Vegas. All’interno sono presenti più di 2.500 slot e 500 tavoli da gioco, ad oggi fa concorrenza per ampiezza solo allo Studio City di Macao.