Ospedaletti: rimane chiusa via XX Settembre, serve la messa in sicurezza dopo il crollo del terrazzino di ieri (Foto)

Strada chiusa e sopralluogo, questa mattina, da parte dei tecnici del Comune di Ospedaletti, alla palazzina di via XX Settembre dove si trova la caserma dei Carabinieri della locale Stazione, che ieri (QUI) ha visto il parziale crollo di un terrazzino, molto probabilmente eroso dalla salsedine.

La palazzina, infatti, che comprende anche una serie di appartamenti e che sfocia nella parte alta nel comando della Polizia Municipale, in una palestra e in un locale sul piano strada, affaccia a Sud sul mare e, potrebbe essere quella la motivazione del deperimento e del crollo di ieri sera.

Al momento il Comune ha provveduto a chiudere la strada in entrambi i sensi di marcia ed è consentito ai soli residenti l’accesso fino alla palazzina, da entrambi i lati. E’ invece interdetto totalmente il tratto dove insiste la palazzina. Dopo il sopralluogo di questa mattina sarà messa in sicurezza la zona e, soprattutto, il terrazzino ‘incriminato’, ma sarà fatta anche una valutazione completa sulla situazione di staticità degli altri terrazzi presenti.

Al momento non è ancora certa la riapertura della strada, anche se dal Comune fanno sapere che rimarrà chiusa fino alla totale messa in sicurezza dell’area e, presumibilmente, non prima di domattina.