Imperia: convocato per venerdì prossimo in presenza il consiglio dell’Ente Provinciale

È stato convocato in presenza per venerdì prossimo alle ore 9 il Consiglio dell’Ente Provinciale. Tra gli altri punti all’ordine del giorno: la costituzione della Fondazione per la realizzazione di un Istituto Tecnico Superiore I.T.S. ‘Accademia Ligure dell'Agroalimentare’ con capofila l'Istituto ‘G. Ruffini’ con sede in Imperia; approvazione definitiva dei Piani di Gestione del Fiume Roja, del Monte Grammondo e del Monte Abellio; acquisizione di un immobile nei terreni d’accesso alla discarica pubblica di Collette Ozotto a Taggia.