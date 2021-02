Ventimiglia: arriverà tra poche ore a Cala del Forte 'Monaco One', la navetta che inizierà i suoi viaggi per il Gp di F1

La navetta veloce ‘Monaco One’, acquisita dalla ‘Société d'Exploitation des Ports de Monaco’ e che fornirà il collegamento tra Montecarlo e Ventimiglia per i clienti dei porti di Monaco e ‘Cala del Forte’, arriva domani a Genova.

Arriverà a Ventimiglia nel pomeriggio di domani o, al più tardi, la mattina di venerdì, secondo i termini del contratto di acquisizione. Rimarrà qualche giorno, giusto il tempo per completare le operazioni di accoglienza e registrazione. Per alcune settimane sarà ormeggiata nel porto di ‘Cala del Forte’ a Ventimiglia, per effettuare gli ultimi ritocchi e prove in mare, in particolare sul collegamento interessato.

Tornerà a Monaco poco prima del suo battesimo, che dovrebbe avvenire all'inizio di marzo. Potrà quindi iniziare i suoi primi viaggi, per essere pienamente operativa per il prossimo Gran Premio di Formula 1.