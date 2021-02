Sanremo: il Casinò raddoppia gli incassi del servizio on line, a gennaio introitati 400mila euro

Il Casinò di Sanremo è chiuso dal 26 ottobre e conta oltre 20 milioni di perdite nel 2020 e nei primi giorni dell’anno da poco iniziato. Una situazione difficilissima per la casa da gioco matuziana, come per tutto il comparto giochi, oltre che per gli altri due Casinò italiani, Venezia e Saint Vincent.

Ma l’azzardo sanremese non è fermo del tutto e, anzi, sul piano degli incassi dei giochi ‘on line’ sta addirittura guadagnando terreno. Stiamo parlando ovviamente di briciole ma che, in un periodo del genere non vanno certo buttate dalla finestra. Già negli anni scorsi il Casinò matuziano aveva intrapreso la strada del gioco on line, un gioco non elettronico ma ‘dal vivo’ con tanto croupier che lancia la pallina e con i giocatori che possono puntare da casa, collegati via web e con le telecamere puntate sul tavolo della roulette.

Nel mese di gennaio appena terminato, infatti, il gioco on line del Casinò di Sanremo ha incassato 400mila euro, una cifra praticamente quasi doppia dell’incasso medio mensile fatto segnare nel 2020. Un buon inizio di anno per la casa da gioco, incrementato non solo per la pandemia e la chiusura generale del settore, ma anche perché i servizi dell’on line sono decisamente migliorati: è stata infatti incrementata la possibilità di accesso, sono diventati più semplici i sistemi di accesso (anche se serve ovviamente sempre la registrazione) e si sono ridotti i costi di gestione.