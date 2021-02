Sicurezza stradale: nel futuro di Sanremo una nuova illuminazione per gli attraversamenti pedonali

Sanremo guarda al proprio futuro e mette al centro dello sviluppo anche la sicurezza stradale, tema sempre molto sentito in città. L’apprezzamento per gli attraversamenti pedonali rialzati ha convinto l’amministrazione di come quella sia la strada giusta. In mezzo a qualche inevitabile ‘mugugno’ in salsa ligure, la maggior parte dei residenti ha apprezzato l’iniziativa chiedendone continuamente di nuovi sulle strade più trafficate in città.

Lo step successivo sarà l’illuminazione. Lo ha annunciato proprio il sindaco Alberto Biancheri in occasione del bilancio 2020 della Polizia Municipale: a Sanremo arriverà una nuova luce per le strisce pedonali che troppo spesso sono al buio. Un pericolo non da poco la notte, in inverno e in caso di condizione meteo avverse. E già tanto è stato fatto negli ultimi anni per migliorare l’illuminazione stradale passando ai lampioni a led.

Il sindaco Biancheri lo ha messo tra gli obiettivi centrali da portare a compimento entro la fine del suo secondo mandato.