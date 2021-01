Ha riaperto in mattinata, a senso unico alternato regolato da semaforo, il tratto lungo la strada statale ‘Aurelia’, all’altezza dell’hotel Ariston Montecarlo in corrispondenza del bivio con via Duca D’Aosta.

La chiusura di questa mattina, dalle 8 alle 11 in entrambe le direzioni, era stata predisposta per una serie di ispezioni per il movimento franoso da parte dei tecnici del comune. L’unica strada percorribile, tra Sanremo e Arma di Taggia è l’Aurelia Bis.