Arriverà a Genova il 3 febbraio la 'navetta' che collegherà Ventimiglia con Montecarlo (Foto e Video)

La mave da trasporto ‘Sinaa’ è partita martedì scorso da La Rochelle, con destinazione Genova, con a bordo il Catamarano ‘A2V Shuttle’, che assicurerà il collegamento tra la nuova marina di Ventimiglia ‘Cala del Forte’ ed il Principato di Monaco.

Il trasporto del catamarano, costruito dal Cantiere Advanced Aerodynamic Vessels, è eseguito dalla Sevenstar Yacht Transport, leader mondiale nel trasporto su navi cargo di yachts e barche a vela. Al porto di La Rochelle la compagnia ha utilizzato le gru della nave per il sollevamento diretto dall’acqua, fornendo le invasature e la copertura assicurativa per il trasporto, il tutto coadiuvato dall’equipaggio nave e i tecnici inviati a bordo (‘load masters’).

La nave farà scalo a Palma de Mallorca per scaricare alcuni yacht, per poi giungere al porto di Genova il 3 febbraio dove, sempre usando i mezzi di bordo, scaricherà il catamarano direttamente in acqua. Sulla nave sono state caricate in totale 19 barche tra i 15 e i 21 metri, destinate a vari porti nel Mediterraneo.

Sevenstar Yacht Trasport fa parte del gruppo Spliethoff, armatore olandese che ha appena festeggiato i primi 100 anni di attività. Il trasporto di yacht via cargo è un’attività continua e costante anche in questi periodi non facili.