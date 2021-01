Ventimiglia: problemi idrici in Val Bevera, Sismondini “L'amministrazione intervenga una volta per tutte”

“A seguito delle numerosissime telefonate ricevute dai nostri concittadini della Val Bevera nella serata di ieri circa il problema di assenza di acqua, chiedo all'amministrazione di intervenire una volta per tutte per risolvere il problema”. Così interviene il consigliere comunale Gabriele Sismondini in merito ai problemi idrici che si sono verificati nella zona della Val Bevera.

“In mattinata il guasto è stato riparato, ma i cittadini lamentano non sia la prima volta in un anno (almeno la terza o la quarta) che si trovano in questa situazione. Oltre a creare spiacevoli disagi per l'igiene personale e della casa, si potrebbero registrare danni agli elettrodomestici come boiler e caldaie. Le tubazioni domestiche, inoltre, ne risentono pesantemente. I depuratori domestici per purificare l'acqua corrente rimangono inutilizzabili visto il disagio post-chiusura acqua: acqua marrone e rugginosa per ore. Sono fiducioso e confido nel Sindaco e nell'amministrazione affinché il ripristino definitivo della rete idrica di acque bianche in Val Bevera diventi una vera priorità” conclude Sismondini.