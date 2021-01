Coronavirus: in provincia di Imperia aumentano i ricoverati, in Liguria positivo un tampone ogni 10. Oggi somministrate 300 dosi di vaccino

Gli ultimi dati diffusi da Regione Liguria mostrano un generale calo dei casi sul nostro territorio a fronte, però, di un aumento dei ricoverati. All’ospedale di Sanremo sono 7 in più, per un totale di 81. Sempre al ‘Borea’ si registra anche la morte di una donna di 92 anni.

In totale, in Liguria, oggi risulta positivo un tampone ogni 9,98 effettuati.

Prosegue intanto anche il piano vaccinale che oggi ha visto in Asl1 la somministrazione di 300 dosi con 51 richiami per un totale di 5.970 vaccinati dal 27 dicembre.

In Liguria al momento è stato somministrato il 67% delle dosi disponibili.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 796.244 (+1.637)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 23.741 (+1.355)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 67.857 (+164)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.168 (-98)

Casi per provincia di residenza

Imperia 800 (+12)

Savona 1.444 (+83)

Genova 2.733 (+57)

La Spezia 894 (+11)

Residenti fuori regione o estero 120

Altro o in fase di verifica 177

Totale 6.168

Ospedalizzati: 689 (+22); 67 in terapia intensiva

Asl 1 81 (+7); 7 in terapia intensiva

Asl 2 105 ; 11 in terapia intensiva

San Martino 178 (+2); 27 in terapia intensiva

Galliera 61 (+3); 1 in terapia intensiva

Gaslini 1 (+1)

Asl 3 Villa Scassi 62 (+1); 3 in terapia intensiva

Asl 4 Sestri Levante 43 (+2); 9 in terapia intensiva

Asl 4 Lavagna 2 (-1)

Asl 5 Sarzana 151 (+6); 8 in terapia intensiva

Asl 5 Spezia 7; 1 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 3.849 (-96)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 58.448 (+256)

Deceduti: 3.241 (+6); una donna di 92 anni all’ospedale di Sanremo

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 1.879

Asl 2 975

Asl 3 1.103

Asl 4 512

Asl 5 656

Totale 5.125

Dati vaccinazioni 25/1/2021 ore 16.00

Consegnati: 65.840

Somministrati: 45.829

Percentuale: 67%

Asl 1 5.970 dosi effettuate; 251 richiami; 300 oggi

Asl 2 8.187 dosi effettuate; 708 richiami; 492 oggi

Asl 3 11.194 dosi effettuate; 303 richiami; 813 oggi

Asl 4 4.303 dosi effettuate; 174 richiami; 300 oggi

Asl 5 4.612 dosi effettuate; 514 richiami; 186 oggi

Galliera 1.482 dosi effettuate; 36 richiami; 90 oggi

Gaslini 2.326 dosi effettuate; 101 richiami; 66 oggi

San Martino 4.462 dosi effettuate; 337 richiami; 483 oggi

O.E.I. 509 dosi effettuate; 54 richiami; 54 oggi

Totale dosi effettuate 43.045; 2.478 richiami; 2.784 oggi