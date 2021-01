San Lorenzo al Mare: smarrito nuovamente il gatto Abbraccino, l'appello della proprietaria

“Chiedo il vostro aiuto per ritrovare il nostro gattone color miele/arancione di nome Abbraccino. È il gatto del mio bimbo e si è allontanato nuovamente da San Lorenzo al mare lunedì 18 gennaio. Ha passato la notte di martedì 19/1 in regione Grange a Riva Ligure presso la stessa abitazione in cui, non si sa come, era finito anche a fine dicembre (nel primo allontanamento) per cui i signori che avevano il mio numero, riconoscendolo mi hanno telefonato il mercoledì 20/1. Solo che al momento del mio arrivo da loro, il gatto non c’era più e non si è più fatto vivo da loro. È molto lontano da casa, non sappiamo proprio come per la seconda volta sia finito lì... la prima volta l’abbiamo ritrovato grazie a un tam tam sui social. Questa volta non siamo molto fortunati nonostante le nostre continue ricerche in quella zona, Abbraccino potrebbe essersi allontanato di parecchio anche da lì. Chi avesse qualsiasi informazione mi contatti al 349/2500452. Grazie, Beatrice”.