Sanremo: dopo 45 anni la Cisl si sposta dal Mercato Annonario alla nuova sede di via Martiri (Foto)

“A seguito di 10 mesi di lavoro e di un impegnativo processo di ristrutturazione dei locali, del risanamento degli spazi condominiali degradati materialmente, divenuti nel corso degli anni luogo ricovero di persone fragili ed affette da dipendenze, finalmente la riqualificazione è stata ultimata - dichiara il Segretario Generale Claudio Bosio – e la nuova sede può ospitare tutte le federazioni di categoria, il patronato Inas, gli enti e le associazioni Cisl ed un ufficio dedicato alla ricerca attiva del lavoro e lo Youth Corner".

Una scelta importante che ha impegnato la Segreteria Confederale Cisl e la Segreteria della Federazione dei Pensionati: “Insieme abbiamo realizzato un sogno: dare una nuova casa ai nostri iscritti/e, ai lavoratori, ai pensionati ed a tutte le persone che hanno bisogno di aiuto e di essere ascoltate per le loro esigenze più diverse. Siamo molto soddisfatti di poter operare in una nuova sede moderna ed adeguatamente attrezzata, soprattutto in questo momento in cui la pandemia e la crisi economica stanno colpendo profondamente le persone dal punto di vista sanitario, economico e sociale, in cui si rischia quotidianamente di perdere il lavoro, si ha difficoltà nello svolgere decine di adempimenti per carenza di informazioni, strumenti informatici e conoscenza delle procedure e non si sa come orientarsi in un mercato del lavoro locale povero di opportunità occupazionali, precario e frammentato. Cosi come durante la prima ondata pandemica non abbiamo mai chiuso gli uffici, bensì operato dotandoci di severi protocolli di sicurezza anti contagio e nel rispetto delle disposizioni contenute nei DPCM, continueremo la nostra azione nella nuova sede garantendo la massima sicurezza possibile ai nostri assistiti ed agli operatori sindacali".