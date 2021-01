I consigli del Dottor Luca Avagnina, Podologo e Podoiatra: il piede dello sportivo

Proseguono gli incontri con il Dottor Luca Avagnina, Podologo e Podoiatra di fama internazionale, a cui si rivolgono sportivi professionisti, quali ad esempio squadre di calcio che giocano in serie A come Genova, Sampdoria e Lazio, tennisti come Fabio Fognini e ciclisti professionisti, per risolvere eventuali problematiche o semplicemente adottare delle accortezze per migliorare le perfomance . Il tema affrontato è il piede dello sportivo – “Il piede dello sportivo deve essere trattato in modo più specifico, rispetto a quello delle persone normali, in quanto è sottoposto ad uno stress superiore. Per far fronte a questa esigenza, all’Università di Parigi, hanno organizzato una facoltà in cui insegnano come trattare i piedi degli sportivi in base alle diverse discipline”- spiega il Dottor Avagnina, che prosegue: ”Quindi, per trattare con competenza il piede dello sportivo, il Podologo deve aver svolto un percorso specifico in Podologia dello sport e tanta pratica “sul campo”. Durante la mia carriera ho seguito varie squadre di calcio di serie A, vari tennisti professionisti e ciclisti, per i quali ho creato dei plantari specifici per ottimizzare il gesto sportivo e per prevenire le lesioni future.”

