Sanremo: sparite lampada e plafoniera all'interno del porticato che introduce in salita San Bernardo. È mistero

Lampada e plafoniera installate all'interno del porticato che introduce in salita San Bernardo sono state trafugate. La segnalazione è arrivata dai residenti dal momento in cui nelle ore serali e notturne quell'angolo di via rimane completamente al buio favorendo lo stazionamento di soggetti ‘strani’ ma non è chiaro se siano stati rubati da qualcuno o se semplicemente rimossi per manutenzione e non più risistemati. Sull’accaduto cercherà di far luce la Polizia Locale che questa mattina ha raccolto informazioni utili per risalire ai responsabili oltre ad inviare una segnalazione urgente agli uffici comunali per il ripristino del servizio.