Rolex usati: sta per scoppiare la bolla? Nel 2021 vendere o comprare?

Ne parliamo con Roberto Gai, esperto noto per i suoi consigli trasmessi anche dalle reti televisive nazionali su come incassare di più dalla vendita dei propri preziosi e come non cadere vittime di truffe o raggiri quando si acquistano beni rifugio.

Il 2020 ha fatto registrare un aumento di offerta di Rolex sul mercato rispetto al 2019. Molti per aumentare la liquidità vendono. Se l’offerta supera la domanda, potrebbe scoppiare la bolla dei Rolex?

Nella prima parte del 2020 la domanda di Rolex usati è aumentata e i prezzi medi delle offerte non sono diminuiti ma aumentati. Rolex dal canto suo ha deciso di diminuire la produzione 2020 di una percentuale a doppia cifra, per far si che l’offerta non superi la domanda.

I prezzi dei Rolex nuovi sono aumentati e anche la domanda per effetto delle chiusure dei concessionari causa Covid. Ma il valore dei Rolex usati, in particolare dei modelli ancora in produzione reggerà?

Alcuni modelli usati hanno mantenuto il prezzo di altri modelli sono al ribasso.

Rolex Daytona 116500LN, il Rolex GMT Master II Pepsi 126710 BLRO e il Rolex GMT Master II Batman: i loro prezzi nella prima parte 2020 sono leggermente diminuiti ma ben al di sopra del listino. Rolex Datejust 1601, il Rolex Air King 5500 e il Rolex Submariner Date 16610: la stabilità dei loro prezzi fa pensare che la bolla non sia in procinto di scoppiare.

Certo chi ha acquistato qualche anno la referenza 16710 del modello Rolex GMT-Master II, la ref. 114060 del mod. Rolex Submariner o la ref. 1601 del Rolex Datejust scopre ora di aver fatto un buon investimento alla luce di quanto sono aumentati i prezzi ai quali vengono scambiati rispetto alla data di acquisto.

Ma l’acquisto di un Rolex non può essere visto come un investimento a breve/medio termine. È una scelta di stile e tanti ne subiscono il fascino: allo stesso tempo non bisogna farsi abbagliare dai risultati di aste record nelle quali i top lots normalmente sono legati ad una “storia” specifica del particolare orologio che suscita forte competizione per l’aggiudicazione. Perchè è anche vero che altri orologi della stessa marca non vengono alla fine aggiudicati o comunque non sono oggetto di rialzi rispetto al prezzo di stima.

I nostri lettori possono approfondire contattando l’esperto ideatore dell’iniziativa SOS Rolex telefonando ai numeri 011 0447055 oppure 02 80886249

Raccomandiamo il supporto di Roberto Gai non solo con riguardo a segnatempo di prestigio come quelli di Rolex, Patek Philippe, Cartier e di altri marchi di alta orologeria, ma anche in materia di diamanti, gemme preziose, gioielli, oro da investimento e designer’s handbags.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la mail media@morenews.it