Ventimiglia: la scelta scolastica, i futuri geometri del corso ‘Costruzione, Ambiente e Territorio’ progettano l’accessibilità

La scelta del corso di studi Geometri-CAT si conferma vincente per chi è interessato ad applicare le competenze tecniche e scientifiche nella professione, per la risoluzione di problemi che spaziano dall’edilizia all'urbanistica, anche attraverso la sensibilità ai temi sociali.

Come già negli scorsi anni scolastici, gli studenti del corso GEOMETRI-CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio), sotto la guida dei docenti Francesco Maceli, Mattia Rebaudo e Cristina Fuganti, parteciperanno al concorso indetto dall’associazione Fiaba Onlus, con il patrocinio del Consiglio Nazionale dei Geometri, dei Ministeri dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Attività Culturali.

Il concorso intitolato “I futuri geometri progettano l’accessibilità” ha l’obiettivo di progettare l’abbattimento delle barriere architettoniche nel costruito, scegliendo di intervenire tra spazi urbani, edifici pubblici scolastici e strutture per il tempo libero; quest’anno il tema da sviluppare e progettare sarà una spiaggia libera attrezzata aperta a tutti, libera dagli ostacoli e dagli impedimenti che limitano l’accesso a persone con mobilità ridotta. La Dirigente Scolastica Antonella Costanza sostiene da sempre l’integrazione nella scuola ed i progetti ad essa collegati, quindi anche questa iniziativa il cui fine è superare le difficoltà di chi ha capacità motorie ridotte.

L’ente promotore del concorso è “Fiaba”, un’organizzazione senza scopo di lucro che ha come obiettivo quello di promuovere l’eliminazione di tutte le barriere fisiche, culturali, psicologiche e sensoriali per la diffusione della cultura delle pari opportunità a favore di un ambiente ad accessibilità e fruibilità totale, coinvolgendo con le sue iniziative le istituzioni pubbliche e private e l’opinione pubblica.

Il corso Geometri CAT dell’Istituto Fermi di Ventimiglia: una scelta per la scuola superiore indirizzata a ragazzi svegli, motivati, che hanno voglia di fare e di imparare. Il codice ministeriale per l’iscrizione è IMTD00101B - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO. La partecipazione a concorso rientra nei laboratori di progettazione e topografia del corso come simulazione di casi professionali.

Martedì 19 gennaio dalle 14.30 alle 17.30, sarà possibile visitare l’Istituto, incontrare i docenti e provare gli strumenti ed i laboratori. Gli incontri avverranno su appuntamento con i docenti referenti, nel pieno rispetto della normativa anticovid, prenotandosi tramite invio di richiesta alla mail rebaudo.mattia@fermipolomontale.edu.it.