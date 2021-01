Vaccino Covid: entro fine gennaio in Liguria si arriverà a quasi 100mila dosi

Entro fine gennaio in Liguria si arriverà a quasi 100mila dosi di vaccino consegnate. Ad oggi la regione ha già ricevuto oltre 56mila unità di vaccino Covid-19 della Pfizer Biontech. Il calendario predisposto dalla Struttura commissariale per l’emergenza prevede, per la Liguria, la consegna di ulteriori 40.950 dosi entro la fine del mese di gennaio.



Intanto oggi è atteso l'arrivo di 17 'pizza box', questo il nome che identifica i particolari contenitori usati per trasportare il vaccino, contenenti in totale 19.980 dosi. Nessuna di queste arriverà all'ASL 1 imperiese, in quanto la consegna di ulteriori unità di vaccino, 3510 dosi, è stata già effettuata nella giornata di ieri.