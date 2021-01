Crisi e Covid: in provincia di Imperia erogati 44.75milioni di euro a fondo perduto

La provincia di Imperia ha ricevuto 44,75 milioni di euro a fondo perduto legati a contrastare la crisi economica sviluppatasi con la pandemia da Covid. L’Agenzia delle Entrate ha reso noti i dati che hanno interessato la Liguria, dove fino all 8 gennaio 2021 sono stati erogati 270.5 milioni di euro a fronte di 102.400 pagamenti.



Nella riviera dei fiori, il dato dei 44 milioni viene così suddiviso: 13.354 pagamenti, per un totale di 28,72 milioni di euro attraverso il decreto rilancio e 4.608 pagamenti, per un totale di 15,63 milioni di euro con i decreti ristori.



Nelle altre province il quadro dei contributi su decreti rilancio e ristori è simile: su Genova 123,13 milioni per 45.393 pagamenti; su Savona 61,14 milioni per 24.538 pagamenti; su La Spezia 41,88 milioni per 14.507 pagamenti. La provincia di Imperia è al terzo posto su scala regionale per quanto riguarda il numero di domande presentate e i contributi erogati.