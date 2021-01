Il sopralluogo del sindaco Gaetano Scullino sul cantiere per il sottopasso

È prevista per mercoledì 13 l’inaugurazione del sottopasso di via Tenda che sarà reso, dunque, nuovamente fruibile. Manca davvero poco, questione di giorni, al termine dei lavori. Ancora qualche dettaglio e da mercoledì sarà tutto pronto.

Il via della cerimonia di inaugurazione è indicato per le 11. Con il nuovo anno Ventimiglia porta a termine il progetto mostrando così l’operoso lavoro di tutta l’amministrazione anche sul tema del traffico, da sempre molto sentito in città.