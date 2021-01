Ventimiglia: il Desco Secondino si traveste da Befana e prepara 100 calze per i bambini meno fortunati (Foto)

Inizia l’anno nuovo e con lui i buoni propositi, come quelli del Desco Secondino pronto anche in questo 2021 a tendere la mano ai bisognosi.

La prima dolcissima iniziativa si traveste da Befana per far felici i più piccoli, in questo caso bambini le cui vite sono purtroppo colpite da problematiche di vario genere. In occasione dell’epifania il Desco si rimbocca le maniche e a cavallo della scopa prepara oltre 100 calze colme di leccornie e dolciumi al fine di donare serenità e generare sorrisi. Le calze sono state distribuite a: ISAH, ente che si occupa dei bambini con gravi disabilità, Spazio 06 di Ventimiglia Alta, Caritas e a Don Ferruccio della parrocchia di Sant’Agostino.

Lo chef Diego Pani, promotore dell’iniziativa del Desco Secondino, rivolge come sempre l’invito a tutti i ristoratori ricordando che chiunque volesse unirsi alla causa sarà ben accetto. Inizia con una grossa manciata di solidarietà questo 2021: una befana carica di caramelle e dolcetti che col carbone al massimo accenderà il fuoco dell’amicizia e dell’altruismo.