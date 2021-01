5 bellissime escursioni in Val di Fiemme per le tue vacanze invernali

La val di Fiemme è una delle destinazioni più belle per organizzare la tua vacanza in Trentino. Quest'anno la neve è caduta copiosa sulle montagne, anche alle quote più basse. Camminare sui sentieri innevati presenta un fascino tutto particolare. I sentieri che in estate si districavano tra boschi e prati, sono ora ricoperti con una soffice coltre di neve candida che trasforma completamente il paesaggio per un incontro intimo con la natura delle valli dolomitiche. Basta davvero poco per intraprendere attività all’aperto con tutta la famiglia; guanti, sciarpa, berretto, giaccone e scarponi sono la dotazione standard per percorrere un percorso semplice e breve oppure anche più impegnativo, in base al tuo livello di preparazione. Questi sono alcuni dei percorsi più belli in val di Fassa dove trascorrere le vacanze prenotando su www.clubres.com il tuo hotel ideale.

1. Sul Latemar

Dal centro di Cavalese puoi raggiungere con le ciaspole il rifugio Latemar, salendo per 2 km in un bellissimo bosco innevato. Guardandoti intorno, potrai notare le vette delle Dolomiti tutte innevate. Il percorso abbastanza semplice e adatto a tutti, compresi i bambini. Goditi un’immersione totale nella natura del territorio che regala scorci davvero bellissimi.

2. Verso malga Cazzorga

Una camminata facile facile per goderti il silenzio del bosco innevato è quella parte da ponte Stue a Molina di Fiemme. È sufficiente seguire la strada forestale che conduce nel giro di due ore mezza a quota 1845 m alla malga.

3. Il parco di Paneveggio

Il parco di Paneveggio è famoso in tutto il mondo perché da qui arriva un legno speciale per la produzione di strumenti musicali come i violini. Partendo ai piedi delle pale di San Martino, il sentiero Marciò ti porta verso Passo Rolle. Questo percorso ad anello continua all’interno della foresta dove i pini carichi di neve trasformano il paesaggio in un ambiente suggestivo da catturare con bellissimi scatti fotografici.

4. Il passo di Lavazè

Se sei alla ricerca un percorso da fare a piedi durante le tue vacanze invernali in Val di Fiemme, prova l’anello tra Lavazè e Malga Ora. Il percorso di 6 km è ben segnalato e ha una durata circa di due ore. La passeggiata che conduce alla malga ti permette di ammirare le montagne trentino come il Catinaccio. Se vuoi trascorrere ancora un po’ di tempo nel magnifico paesaggio innevato, puoi continuare fino a Passo Oclini tenendo presente che la difficoltà aumenta leggermente.

5. Verso malga Canvere

Partendo dagli impianti di risalita di Castelir, per ora ancora chiusi, dirigiti verso malga Canvere a 1970 mche si raggiunge nel giro di un’ora e 40. Dopo aver percorso un bellissimo itinerario che attraversa il bosco di larici e abeti, arrivi in una zona più libera per godere di una vista spettacolare sulle vette del Lagorai e le Pale di San Martino. Non dimenticare la macchina fotografica per immortalare le caratteristiche baite in legno montane che sbucano dalla neve che è fioccata abbondante.