Maltempo: nevica nell'entroterra della nostra provincia, ecco le prime foto inviateci dai lettori

Iniziano ad arrivarci le prime foto della nevicata che sta colpendo l’entroterra della nostra provincia, tra i 700 e i 900 metri, a seconda delle vallate.

In questo momento ci viene segnalata neve a Col di Nava, Rezzo e in diversi paesi della Valle Impero e Arroscia. Situazione analoga nell’estremo ponente a Gouta e Colle Melosa mentre in Valle Argentina una discreta coltre bianca sta già coprendo Triora e Andagna.

Fitta nevicata anche a Monesi mentre si è imbiancato Monte Bignone, alle spalle di Sanremo. Spolverata anche a Bajardo mentre a San Romolo, dopo una brevissima nevischiata stamattina, la precipitazione si è trasformata in pioggia.

Intanto ci sono già arrivate alcune delle vostre foto, riguardanti Andagna e Bajardo. Se volete potete inviarcele a: redazione@sanremonews.it o redazione@imperianews.it. Buon 2021 a tutti!