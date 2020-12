Sanremo: mezzi elettrici e un ascensore per accedere alla Pigna, l’idea lanciata dal Massimo Donzella a ‘2 ciapetti con Federico’

“Potrebbero esserci due idee per creare mobilità di accesso alla pigna: mezzi elettrici ed un ascensore”. Così l’assessore Massimo Donzella, ospite della nuova puntata di ‘2 ciapetti con Federico’, lancia una proposta innovativa per l’accesso nel centro storico di Sanremo. Una zona che potrà essere veramente rilanciata solo se fatta vivere, sia come turismo sia come attività e residenze, favorendone la fruibilità e la mobilità interna.

“La prima idea, come avviene anche in altre zone d’Italia – ha spiegato Massimo Donzella - riguarda piccoli mezzi elettrici che potrebbero favorire l’accesso tramite le arterie che portano all’interno del centro storico, ovviamente in tutte ma in quelle dove questo è possibile (per conformazione o assenza di scalini n.d.a.). C’è poi anche un’idea su cui possiamo lavorare relativa ad un ascensore. Si potrebbe infatti studiarne la possibilità visto anche che c’è già una struttura che porterebbe fino al belvedere che si trova nella curva adiacente la Madonna della Costa. Queste sarebbero ulteriori soluzioni per agevolare il trasporto delle persone e per accrescere il turismo nella pigna facendola quindi conoscere e vivere”.

Durante l’intervento sulla pigna, l’assessore Donzella ha infatti sottolineato l’importanza del centro storico e della necessità di farla conoscere sempre di più anche a livello turistico. “La scommessa di Sanremo è quella di legare la Pigna al porto e al cuore della città, per la bellezza di quelle case, di quei vicoli, della sua storia – ha detto - Dobbiamo investire molte risorse, cercando di trovarle in Europa, perché servono interventi. In particolare sulle facciate delle aree private, per le quali occasioni importanti potrebbero derivare dai bonus garantiti dallo stato pari al 90% per il rifacimento delle facciate. Noi come pubblico dobbiamo poi assolutamente avere un ruolo nel consolidamento della pigna e nel creare una mobilità al suo interno”.

Guarda l’estratto dell’intervista:

Guarda la trasmissione integrale in cui si è parlato anche dei progetti per piazza Eroi Sanremesi, scuole, Parco Franco Alfano, piazza Colombo e via Matteotti, barriere architettoniche, filovia, forno crematorio in valle Armea, parcheggi e illuminazione pubblica:

