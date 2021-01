Sanremo: Piano per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche, Donzella “Approvato in consiglio un documento di civiltà”

Il Piano per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche ha avuto il proprio definitivo compimento durante l’ultima seduta del consiglio comunale quando l’intera assise ha approvato il documento stilato dagli uffici tecnici di Palazzo Bellevue con la determinante collaborazione del comitato PEBA.

Il Piano detterà le linee guida per i lavori sia pubblici che privati e che ora dovranno rispondere anche a tutti i canoni di inclusione per essere accessibili a tutti. Grande la soddisfazione per l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella, che a ‘2 Ciapetti con Federico’ ha commentato: “In consiglio comunale abbiamo approvato un documento di civiltà, il comitato PEBA ha lavorato bene con gli uffici e insieme hanno predisposto un Piano che ha per oggetto sia le scuole che molti uffici pubblici”.

“La città turistica è una città dell’accoglienza, deve essere inclusiva e deve consentire a tutti, anche a coloro che hanno difficoltà, di trovare a Sanremo una forma di accoglienza e una possibilità di movimento” ha concluso Donzella.

Guarda l'estratto dell'intervista a '2 ciapetti con Federico':