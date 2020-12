Ventimiglia: un bando di concorso per realizzare una statua sul tema ‘Il Corsaro Nero, tra realtà e fantasia’

L'immagine scelta per promuovere il bando (scaricabile sotto)

Il Comune di Ventimiglia, insieme alla commissione artistica della città, al comitato ‘Corsaro Nero’ e a ‘Borgo del Forte’, hanno lanciato un bando di concorso per realizzare una statua sul tema ‘Il Corsaro Nero, tra realtà e fantasia’.

“Celebrare il Corsaro Nero, signore di Ventimiglia – viene evidenziato nel bando - significa superare la linea di confine in cui la letteratura si interseca con il mondo della realtà. Significa, inoltre, poter ‘attingere’ ad una importante e inesauribile risorsa turistica e culturale”.

Ma chi era nella realtà il Corsaro Nero, Emilio di Roccabruna uno dei personaggi più amati creati dalla fantasia di Emilio Salgari? A declinare in modo inoppugnabile la sua origine è lo stesso autore: ‘Signore di Ventimiglia’ si legge nelle prime pagine del romanzo che apre il ciclo ‘I corsari delle Antille’. Ma ‘Signore di Ventimiglia’ chi? Scrittori e appassionati hanno identificato la famiglia dei conti Lascaris, strettamente legata ai Savoia, come quella che diede i natali all’eroe salgariano. Che lo scrittore volesse dare un chiaro imprinting marinaresco e ligure, è ribadito proprio dal romanzo pubblicato nel 1898, dove la parola Ventimiglia viene scritta per ben 14 volte.

Fu, quindi, Enrico Lascaris che guidò un battaglione nella guerra delle Fiandre, al seguito di Tommaso Francesco di Savoia, oppure Giovanni Paolo Lascaris, maestro dell’Ordine dei Cavalieri di Malta? Quel nome, il nome vero rimane ancora conteso e mantiene vivo l’affetto e intatto il fascino di un personaggio che ha visto generazioni di italiani viaggiare sull’oceano al suo fianco, in cerca di mille avventure.

La Città di Ventimiglia, che intende arricchire i suoi itinerari turistici ispirati alla bellezza dei luoghi con quelli della fantasia, troverà nel Corsaro Nero il ‘focus’ di una serie di eventi che, a partire dal 2021, caratterizzeranno il territorio. Il simbolo di questo rinnovato legame sarà la realizzazione di un monumento, nel quale identificarsi, alla stregua di altre città europee e non: un’ulteriore tappa di un ‘viaggio intorno al mondo’ alla scoperta di opere d’arte ispirate ai libri.

Per la realizzazione della statua dedicata al Corsaro Nero, la Commissione proponente vuole coinvolgere le ‘Accademie di Belle Arti Statali’, Gallerie d’Arte, attraverso un concorso che possa trovare nell’opera salgariana un proficuo dialogo tra arte e letteratura, unitamente a fonti di ispirazione diretta o suggestioni evocative e innovative per affascinare l’immaginario collettivo.