Sanremo: parcheggio interrato in piazza Eroi, la seconda commissione dà l’ok all’inserimento nel piano triennale delle opere. Ora parola al consiglio comunale

La seconda commissione, presieduta dal consigliere comunale Umberto Bellini, si è riunita oggi alle 13, quattro ore prima del consiglio comunale, per discutere anche la delicata e attesa pratica sulla costruzione del parcheggio interrato di piazza Eroi. Un progetto che la città attende da decenni e che il consiglio di oggi potrà portare all’inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche. Il documento prevede anche l’affidamento ventennale per la manutenzione del parcheggio per un importo complessivo di circa 13,5 milioni di euro in leasing costruendo.

In merito al progetto è intervenuto anche il dirigente dell’ufficio Lavori Pubblici, Danilo Burastero, che ha risposto alle domande dei consiglieri comunali. La stima comunale in merito all’incasso annuale del parcheggio permetterebbe di pagare le rate anche grazie al previsto maggior incasso del parcheggio a monte di piazza Eroi che sarà chiuso con le sbarre come, per esempio, in piazzale Dapporto. Passati i 20 anni, ovviamente, il Comune avrà pieno guadagno dall’introito del parcheggio.

La procedura prevede ora il passaggio in conferenza dei servizi per poi valutare la proposta del soggetto che si è fatto avanti. Serviranno gli 'ok' anche da sovrintendenza e commissione ambiente per arrivare al progetto finale.

Nel proprio intervento l'assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella, ha espresso la necessità di nuove modifiche al progetto per fare in modo che sia meglio integrato con il resto della piazza, nel cuore della città. Ma quello odierno è un passaggio utile al solo inserimento del progetto nel piano triennale, del 'disegno' si parlerà successivamente.

La pratica per l'inserimento nel piano triennale ha visto i voti favorevoli anche da parte dei consiglieri comunali di opposizione ed è stata così approvata all'unanimità.

La parola passa ora al consiglio comunale che, nella seduta di questo pomeriggio alle 17.30, dovrà inserire il progetto nel piano triennale delle opere.