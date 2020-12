Covid: situazione sotto controllo a Santo Stefano al Mare, Pallini "Abbiamo un nemico che non dobbiamo sottovalutare"

L’amministrazione del sindaco Marcello Pallini è entrata in carica da pochi mesi, in piena seconda ondata dell’emergenza Covid. Al termine di questo periodo in un anno diverso per tutti, abbiamo chiesto al primo cittadino di tracciare un bilancio e di valutare quale sia la situazione attuale legata all’emergenza sanitaria.

“Siamo entrati nel momento in cui è scoppiata la seconda ondata. Santo Stefano come altri paesi fino a adesso ha retto bene grazie anche a ciò che è stato fatto in precedenza. - sottolinea Pallini - Alla casa di riposo abbiamo avuto pochissimi problemi e non ci sono positivi, così come siamo riusciti a gestire con i comuni vicini la situazione della scuola”.

“Abbiamo 6 positivi, le relative famiglie in isolamento obbligatorio e circa 5 in isolamento preventivo. - aggiunge il sindaco - E’ una situazione stabile e sotto controllo. La cittadinanza ha risposto benissimo. Non ci sono stati grandi problemi di assembramento e altre situazioni pericolose. A volte si sono verificate. Nelle dinamiche quotidiane può succedere ma ci siamo immediatamente corretti. Quindi la situazione non è grave però bisogna continuare e non mollare assolutamente”.