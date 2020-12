Bordighera: finalmente più sicura la parte bassa di via Coggiola, ora le opere per completarla (Foto e Video)

E’ stato consegnato secondo le tempistiche previste e con i lavori consegnati entro Natale, il primo tratto di via Coggiola a Bordighera. Un’opera attesa da anni, in un luogo di connessione con la via Romana dove, la strada particolarmente stretta, ha spesso creato non pochi problemi alla circolazione.

L’intervento viene realizzato dalla società immobiliare ‘Angst Srl’ quale parte degli oneri dovuti per il recupero, in corso, dell’ex struttura alberghiera omonima, uno degli edifici più prestigiosi del patrimonio architettonico cittadino.

Già dalla vigilia di Natale la strada è decisamente più percorribile mentre, nelle prossime settimane il muro in calcestruzzo sarà rivestito in pietra e quindi verrà costruito il marciapiede. Al termine sarà completamente riassaltata la nuova strada e, in questo modo via Coggiola sarà nuovamente percorribile in modo decisamente più sicuro.