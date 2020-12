Dal Governo altri 1.2 milioni alla Liguria per i danni patiti nell'alluvione di ottobre

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha destinato 1.2 milioni alla Liguria, per i danni patiti nell’alluvione del 2-3 ottobre. La decisione è stata assunta nei giorni scorsi, a seguito delle segnalazioni arrivate da Regione Liguria.

In prima battuta, il 22 ottobre, il Consiglio dei Ministri aveva dichiarato lo Stato d’Emergenza per la provincia di Imperia, riconoscendo 7milioni di euro. Una cifra considerata ad oggi insufficiente per coprire i danni patiti su tutto il territorio della riviera dei fiori.