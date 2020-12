Liguria, Sardegna e Costa Azzurra unite per sostenere le aziende della 'blue economy': presentato il progetto 'Waves'

Promuovere e favorire l’aumento di competitività delle imprese che operano nella Blue Economy, collocate nell’area transfrontaliera, è la sfida che condividono i cinque partner del Progetto "Waves", acronimo di “Working on Added Value of Expert Services”. L’iniziativa è stata presentata oggi in conferenza stampa del progetto di cooperazione transfrontaliera finanziato nell’ambito del programma Italia-Francia Marittimo 2014/2020. Hanno relazionato gli esponenti dei 5 partner del progetto ossia Renato Murgia Presidente FLAG Sardegna Orientale (capofila del progetto), Nicoletta Piras del FLAG Sardegna Sud Occidentale, Gianmario Garrucciu FLAG Nord Sardegna , Amandine Leroy de l'Association de la Pêche et Les Activités Maritimes e Ilario Agata dell' Azienda Speciale Riviere di Liguria.

Il progetto, partito nel giugno scorso, prevede come risultato finale la definizione di un catalogo di servizi di consulenza di alta qualità per le imprese che operano nella Blue Economy nei territori della Sardegna, Liguria e sul versante francese nel dipartimento del Varo che riguarda la regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. I punti di forza del progetto riguardano la partecipazione del FLAG e capitalizzazione della loro esperienza e competenza specialistica e dei risultati di alcuni progetti interregionali, ma anche il processo partecipativo per la definizione del catalogo dei servizi offerti con coinvolgimento dei beneficiari nella definizione dello stesso. La durata è di due anni mentre la dotazione finanziaria ammonta ad oltre 516 mila euro di cui 300 mila destinate alle imprese del territorio. Il progetto è rivolto a tutte quelle aziende che in modo sostenibile operano con le risorse oceaniche per favorire la crescita economica e migliorare i mezzi di sussistenza e l’occupazione, preservando al contempo la salute degli ecosistemi marini.

Come sottolineato dal presidente del FLAG Sardegna Orientale, Murgia, si tratta di “una mano d’aiuto in questo momento complicato dovuto alla pandemia alle imprese e quindi un sostegno al loro sviluppo e alla loro crescita”. Si favorirà quindi l’aumento della loro competitività attraverso l’ attivazione di dinamiche di rete al fine di rafforzare la loro posizione commerciale. Dopo la fase iniziale adesso si procederà con l’elaborazione e la somministrazione delle interviste in modo da comprendere le esigenze dell’aziende e a gennaio ci sarà l’organizzazione degli eventi partecipativi. Tra il gennaio prossimo e il febbraio del 2022 verranno erogati i contribuiti e i servizi mentre tra febbraio e maggio del 2022 verranno valutate tutte le azioni del progetto.