Campagne di marketing e gadget aziendali: un binomio vincente

Sono sempre più numerose le aziende che, con il passare degli anni, decidono di investire una parte del proprio bilancio nell’acquisto e nella distribuzione di gadget promozionali. Le opzioni tra cui scegliere sono molteplici: di conseguenza uno degli impegni più importanti per gli addetti ai lavori in questo ambito è quello di verificare quali sono i gadget che si rivelano più efficaci, riscuotendo il massimo apprezzamento presso il pubblico. Ebbene, un ruolo di primo piano è quello che viene svolto dai taccuini, dalle agende e dalle penne: accessori che risultano sempre graditi grazie alla loro utilità.

Perché scegliere le agende come gadget promozionali

Le agende, in particolare, sono gadget promozionali molto comuni, destinate a rivelarsi utili nella vita di tutti i giorni, non solo sul posto di lavoro. A dispetto della diffusione della tecnologia e dei vantaggi offerti dalla Rete, le agende hanno continuato e continuano ancora adesso a conservare una straordinaria popolarità, nel contesto di un ampio mercato che non sembra proprio conoscere crisi. Un altro aspetto significativo in relazione alle agende ha a che fare con la convenienza economica: costano poco e, di conseguenza, si prestano a essere distribuite anche in grandi quantità.

Il catalogo di Gadget365

I gadget promozionali e il marketing

Quando si fa riferimento alle campagne di marketing, a essere chiamato in causa è un vasto assortimento di strategie e di azioni mirate alla comunicazione. Tutto questo insieme di attività si è moltiplicato con l’arrivo del marketing digitale. Come fare, dunque, per scoprire come pubblicizzare un marchio o far conoscere un’azienda? Certo, ci si potrebbe affidare ai manuali e ai tanti volumi pubblicati su questo argomento. Prima o poi, però, è necessario passare dalla teoria alla pratica, poiché è solo sul campo che si ha la possibilità di toccare con mano quello che funziona e capire cosa, invece, dovrebbe essere messo da parte.

Come diventare esperti di marketing

Per alcuni strateghi potrebbe avere un valore importante un piano di marketing che, invece, per altri non serve a nulla. C’è chi ritiene, per esempio, che sia importante far parlare di sé (in questo caso, di un marchio) a prescindere dal fatto che se ne parli male o bene. Per qualcuno questa è la strategia più efficace per ottenere il massimo della visibilità; per altri, invece, non è questa la strada che si deve percorrere, e correre il rischio di incassare critiche anche feroci non è il miglior modo per approcciare il mondo del marketing. Come si fa a stabilire chi ha torto e chi ha ragione in questa diatriba?

Il conseguimento degli obiettivi

Chi si occupa di marketing è ben consapevole del fatto che piacere a tutti non si può. Ma non c’è di che preoccuparsi, perché a ben vedere piacere a tutti nemmeno serve: quello che conta, invece, è riuscire a piacere al proprio target di riferimento, e cioè a coloro a cui si mira nella speranza che si trasformino in clienti. Resta da capire che cosa si possa fare per riuscire a conseguire tale obiettivo. Il primo passo da compiere prevede di comprendere la composizione della clientela. Dopo aver identificato il pubblico verso il quale è rivolta la strategia, poi, ci si deve mettere al lavoro per studiare una comunicazione efficace. Tra il dire e il fare, però, c’è di mezzo il mare.

Gli omaggi e i gadget promozionali

Le ricerche empiriche nel settore del marketing e in ambito persuasivo hanno messo in evidenza che le persone, nel momento in cui ottengono un regalo o ricevono un favore, poi avvertono l’obbligo morale di ripagarlo. Tutto ciò è frutto delle convinzioni che derivano dall’ambiente sociale in cui si è cresciuti, per effetto delle quali ci si sente in dovere di ringraziare. Un istinto che è molto più radicato di quello che si può pensare. Ecco, quindi, che nel momento in cui una persona riceve un regalo da un’azienda senza che questa chieda in cambio alcunché si può essere certi che il prodotto è quella stessa persona. Insomma, le imprese non fanno niente per niente: quando concedono un dono è perché si attendono un tornaconto. Che cosa si aspettano? Per esempio un indirizzo di posta elettronica, o un numero di telefono, o la compilazione di un questionario.

La reazione dei clienti

Ovviamente nessun destinatario di un omaggio è obbligato a fornire i propri recapiti, e al tempo stesso non ci si deve sentire costretti ad accettare un dono a tutti i costi. Tuttavia la Rete ha fatto sì che il flusso di informazioni in cui siamo immersi è così forte che la maggior parte delle persone ne è diventata immune. E questa immunità riguarda anche i messaggi pubblicitari. Un tipo di insofferenza così accentuato non si riscontra, invece, con i gadget promozionali, che risultano sempre graditi. In questo caso non si ha il problema di ritrovarsi con la casella di posta elettronica piena di spam né si corre il rischio di venire disturbati da telefonate indesiderate. Viva i gadget, quindi: oggetti e accessori comuni che hanno il pregio di rappresentare e di promuovere il brand di un’azienda senza risultare invadenti. Quasi in silenzio, insomma, ma anche in modo decisamente efficace.