Bordighera: nuova conferenza capigruppo per Rivieracqua, la commissione prepara mozione unanime

Oggi si è svolta, come previsto, la nuova conferenza dei capigruppo in merito all’aggiornamento del servizio idrico integrato e quindi per discutere insieme sulla questione di Rivieracqua.

Per adesso nessuna decisione è stata presa, la commissione sta preparando un testo da inserire in una mozione condivisa da maggioranza e opposizione da presentare al prossimo consiglio, come dichiara il sindaco Vittorio Ingenito: “La commissione ha valutato quelle che sono le alternative da poter inserire all’interno di una mozione e sta lavorando con l’opposizione a un testo da presentare e condividere in occasione del prossimo consiglio comunale. Al momento nessuna decisone definitiva in merito. Mi confronterò con l’ex sindaco Giacomo Pallanca. L’obiettivo resta sempre la difesa del nostro patrimonio idrico”.

Medesime parole provengono dallo stesso Giacomo Pallanca che conferma la comunione d’intenti con il primo cittadino: “Stiamo rivedendo la bozza della mozione da portare in consiglio. Ci saranno dei punti di richiesta al commissario ad acta Checcucci in merito alle garanzie che il Comune richiede, di carattere gestionale e finanziario. Discutiamo per trovare e formulare insieme una richiesta che sia approvata all’unanimità da maggioranza e minoranza. Bordighera vuole tenere un tavolo aperto con il commissario per discutere di questioni che hanno certamente una ricaduta importante sulla città”.