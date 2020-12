L'autenticità del Natale nel gusto dei prodotti artigianali locali: anche la Dolciaria BB sceglie come testimonial l'influencer Ilaria Salerno

Essere autentici è quanto occorre per saper distinguersi e riuscire a vivere esperienze che lasciano il segno. È un po' questo lo spirito della tradizione natalizia, che continua a far parte di noi seppur quest'anno diversa per le difficoltà che abbiamo incontrato, che stiamo tuttora affrontando e con cui dovremo inevitabilmente convivere.

L'autenticità è inimitabile come il Natale e come i tipici dolci del periodo. In provincia di Imperia questa tradizione è portata avanti dall'azienda Dolciaria BB di Arma di Taggia, ora nelle mani di Roberto Fiumara: l'imprenditore è riuscito a coniugare le ricette della storica attività della famiglia Borgotallo ad un pizzico di adattamento per esempio con il lancio dei 'puffin', muffin-panettone da un etto impacchettati in confezioni trasparenti personalizzate che vengono prodotti con la stessa cura e gli stessi ingredienti ma in maniera più veloce e meno dispendiosa rispetto al tradizionale dolce da chilo – con conseguente risparmio per azienda e consumatore.

Il 'puffin' è la risposta ad un mondo frenetico in costante fermento nel quale l'immediatezza rappresenta una marcia in più anche se rimane affiancata dai "mezzi" più tradizionali come può esserlo la produzione dei classici pandori e dei panettoni nelle vesti più disparate – un po' come la scelta di Roberto di affidarsi ad un'influencer locale per amplificare e far arrivare il più celermente un messaggio di rilancio del commercio locale ad un'utenza sempre più social.





Roberto, perché proprio Ilaria?

"Era da tempo che avevo in mente questa idea dell'influencer e, tra i vari profili che ho visitato, quello di Ilaria mi ha sì colpito per il grande seguito ma anche per la grande e partecipata interazione sui suoi post e per le tante aziende che promuove."

Ilaria, come riesci ad unire realtà così tanto diverse ed avere così tanto pubblico?

"Devo essere la prima a credere nel prodotto che promuovo e, per questo, i miei followers sono tutte persone che scelgono volontariamente di seguirmi: le aziende che si affidano alla mia figura sanno che sono trasparente e che non adotto strategie che prevedono comprare followers o 'mi piace' e il mio pubblico si fida ed è certo che quello che vedono è tutto autentico."

Non è quindi la classica pubblicità con testimonial spersonalizzato che recita la propria parte.

"Affatto. Il mondo della comunicazione sta cambiando perché le persone vogliono avere un punto di riferimento nitido con cui possono interagire e subito e dal quale ottengono una risposta immediata alle loro domande e alle loro esigenze."

Morellato e Jadea a livello nazionale e Parrucchieri Gori, Frantoio Secondo e ora Dolciaria BB per l'ambito locale - e l'elenco potrebbe ancora continuare.

"Sì, e la loro sponsorizzazione è sempre attiva sul mio profilo. Il meccanismo è semplice: creo una storia taggando il profilo dell'azienda anche mettendo il collegamento a loro sito e poi la metto in evidenza in apposita cartella così che non "sparisca" oltre le canoniche 24 ore. In questo modo l'azienda ha il suo spazio e può sempre aggiornare i contenuti."

Nonché un ottimo modo per dare ulteriore professionalità alla tua figura. Per quanto riguarda la Dolciaria BB cosa consiglieresti ai tuoi followers?

"Trovo l'idea dei 'puffin' molto originale mentre se uno volesse rimanere sul classico, credo che un panettone glassato con uvetta o con pepite di cioccolato o uno alto non glassato possa essere perfetto. Se proprio qualcuno volesse affidarsi alla tradizione ligure c'è sempre il pandolce."

Sarà però un Natale diverso.

"È stato un anno complicato ma penso che sia servito per capire maggiormente il valore dei rapporti umani e della semplicità delle cose. In un momento come questo occorre aiutare il commercio locale e artigianale e a tal proposito sono pronta a mettermi in gioco se qualcuno avesse bisogno di far arrivare il messaggio ad un vasto pubblico. Proprio nei prossimi giorni sono stata incaricata dal Comune di Taggia a girare degli spot tra le varie attività per rilanciare il turismo. "

Chi fosse interessato a seguire gli aggiornamenti può seguire Ilaria sul profilo Instagram https://www.instagram.com/ilaria.salerno/ . Per scoprire tutti i prodotti della Dolciaria BB il sito https://www.dolciariabb.it/ e i canali social Facebook https://www.facebook.com/dolciariabb e Instagram https://www.instagram.com/dolciariabb/ oppure può visitare l'azienda in zona Prati e Pescine negli orari indicati sul sito.