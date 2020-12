In provincia di Imperia un infortunio sul lavoro al mese: il report della CGIL

Pochi giorni l'Ufficio Economico Regionale CGIL, curato dal Responsabile Marco De Silva ha promosso uno studio sull'andamento degli infortuni sul lavoro (leggi il documento in allegato).



Oggi si propone una sintesi con alcuni tra i dati principali, per facilitarne la lettura. “Si tratta di una statistica triste e dolorosa, fatta di persone e non di numeri. Di famiglie coinvolte in vere e proprie tragedie, se pensiamo ai troppi incidenti mortali (quasi quattro al mese in regione, uno al mese in provincia di Imperia)” commentano dalla CGIL di Imperia.

“È anche il momento per fare alcune riflessioni: se la sospensione della mobilità e il lavoro da casa, per molti mesi dell'anno hanno diminuito gli infortuni in “itinere” (nel percorso casa lavoro), per ovvi motivi, resta alto il numero degli infortuni diretti sul posto di lavoro - prosegue la nota della CGIL - non si può passare sotto silenzio una statistica che in molti casi potrebbe essere diminuita con il rispetto di norme e procedure di sicurezza. Il coinvolgimento di tanti settori sul nostro territorio è un altro elemento di allarme: significa che nessuno è esente da queste problematiche e che 'attenzione va tenuta alta per tutti”.

Ecco alcuni tra gli indicatori principali: