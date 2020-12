Ventimiglia: nuove opportunità di qualifica al 'Marco Polo' grazie a rilancio e trasformazione dell’offerta didattica e formativa

L’indirizzo Servizi Commerciali dell’IIS “Marco Polo” di Ventimiglia, grazie alla recente Riforma degli Istituti Tecnici Professionali e al processo interno relativo di rilancio e trasformazione dell’offerta didattica e formativa offre nuove opportunità di qualifica che predispongono all’impiego degli studenti che terminano i percorsi di studio previsti, sia su base triennale che su quella quinquennale.

La Dirigente scolastica dott.ssa Antonella Costanza ha recepito le istanze innovative della normativa nazionale ed europea e ha orientato il corpo docenti verso la creazione di una struttura didattica volta 'alla motivazione e alla cultura del lavoro'.

La Dirigente insieme al Vicario prof. Antonio Gallo hanno curato e implementato l'attivazione di strumenti culturali e esperienziali all'interno dell'Istituto "Fermi Polo Montale" quali nuovi laboratori di Informatica, laboratori di Metodologia, laboratori di Fisica e di Chimica, per permettere allo studente di costruire con responsabilità e autonomia il proprio progetto personale e professionale.

Lo studente che completa la propria formazione ai Servizi Commerciali può infatti supportare in maniera operativa le aziende e le imprese del settore gestione dei processi amministrativi e commerciali, nel settore della comunicazione, della pubblicità, della sfera socio-economica, nel lavoro di rete di promozione del territorio e delle sue risorse, che dal livello locale si apra a prospettive regionali, di respiro pure nazionale e internazionale.

Il diploma di qualifica triennale consente di divenire “Operatore amministrativo segretariale” il quale interviene, a livello esecutivo, nel processo di amministrazione aziendale svolgendo attività relative alla gestione, elaborazione, trattamento e archiviazione di documenti e comunicazioni di natura amministrativa-contabile. Tutto questo è possibile dopo un esame, e rilascia un titolo riconosciuto dalla Regione Liguria. Chi completa invece lo studio quinquennale può rivolgersi al curricolo universitario, scegliendo discipline a carattere prevalentemente economico/legale (Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia) oppure rivolgersi al mondo del lavoro sia in forma dipendente, presso aziende del settore, piuttosto che con iniziative autonome, o start-up, rivolte a servizi di natura promozionale del territorio, delle sue risorse e votate al turismo sostenibile.

La grande novità è l’aver improntato il lavoro didattico, e quindi la sua relativa programmazione, su un aspetto fortemente laboratoriale, spiccatamente esperienziale; molte materie infatti contano su risorse come i laboratori pratici, spazi nei quali mettere in pratica il percorso teorico, applicando i dettami dell’”imparare facendo”, il “Learning by doing”, attraverso simulazioni e condivisioni. Il lavoro individuale si coniuga infatti con quello di gruppo, perché la condivisione delle idee può rappresentare un prezioso momento di scambio. Le varie discipline poi attraverso UDA (Unità Didattiche di Apprendimento) concepite e sviluppate dai Docenti e dagli Organi Scolastici prima dell’inizio dell’anno si intersecano fra loro generando percorsi condivisi nei quali la teoria e la pratica generale trovano compimento nei riferimenti al territorio e alla realtà locali.