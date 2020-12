Attualità |

Target: la passione per il mare diventa eccellenza, oggi viviamo la storia della "Amer Yachts"

Tre generazioni dove la famiglia rappresenta un valore aggiunto, dove le competenze si suddividono e al tempo stesso confluiscono in un unico grande progetto.

Tre generazioni che si fondono in un unico nome conosciuto a livello mondiale come eccellenza: la famiglia Amerio e la “Amer yachts” dagli anni'70 hanno saputo creare un'idea, realizzarla e diventare uno dei cantieri più esclusivi nel panorama della nautica. Una grande passione per il mare è quello che ha spinto Fernando Amerio a dare vita dapprima al cantiere Permare e successivamente, negli anni '90 a costruire barche con il proprio marchio, “Amer Yachts”. Oggi il gruppo, oltre all'apporto e all'esperienza di Fernando vede protagonisti i figli, Barbara e Rodolfo e la nipote Noemi: tre generazioni dove la famiglia rappresenta un valore aggiunto, dove le competenze si suddividono e al tempo stesso confluiscono in un unico grande progetto. Per costruire un Amer è necessario almeno un anno, ogni imbarcazione nata nel cantiere di Sanremo è unica e speciale e rappresenta una produzione artigianale considerata di nicchia. Sono stati oltre 80 gli yachts costruiti su misura e ognuno ha la sua personale storia. La “Amer Yachts” ha da sempre un particolare occhio di riguardo per l'ambiente e tra i prestigiosi riconoscimenti ricevuti si annovera il premio per l'eco sostenibilità al Mets di Amsterdam all’Amer 94, “yacht sostenibile” di quasi 24 metri costruito proprio con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto ambientale. I progetti green della Amer stanno continuando con novità importanti che troveranno molto presto un importante sviluppo. Una passione di famiglia e l'amore per il mare: Barbara Amerio ci racconta la storia della Amer Yachts.

Stefania Orengo

