Nei primi 15 giorni di dicembre, Monesi Young propone tre escursioni nell’entroterra del Ponente Ligure.

“La nostra bella Regione è nuovamente Gialla – spiegano dall’associazione -, quindi possiamo spostarci fra i comuni, camminare in relax con le regole fondamentali per stare bene Monesi Young è da sempre attenta a tutte le regole nazionali e regionali, e per le prossime escursioni propone ai soci tre momenti di felici camminate, per aderire bisogna iscriversi ed essere soci di Monesi Young, la quota di partecipazione è di € 10 (gratuita sino ai 18 anni) e dotarsi di tutte le misure di sicurezza per ridurre i rischi della diffusione del virus COVID 19, in ottemperanza alle specifiche prescrizioni dell’ordinanza regionale. Il regolamento è scaricabile dal sito www.myben.it

Domenica 6 dicembre Panorama Mozzafiato

Siamo nella valle del San Lorenzo, antichi borghi panorami sul mare, ulivi, macchia mediterranea, sentieri e sterrate, il percorso inizia da Boscomare antichissimo borgo che visiteremo al ritorno e saliremo sulla torre barbaresca. Precediamo nei boschetti per salire sul monte Croce e guadagnare via cresta il monte Sette Fontane. Lungo l’itinerario, mano a mano che ci alziamo avremo sempre più panorama sul mare e sulle valli. E’ veramente bella la Valle del San Lorenzo!!

Dislivello 530 m. circa

Tempo di Percorrenza A/R 4,30 circa + le soste

Lunghezza 11,500 km – pranzo al sacco

Difficoltà: Turistica adatto a tutti

Ritrovo a Boscomare nel parcheggio della piazza del paese (dove fanno le feste) alle ore 9,30

Informazioni e prenotazioni Marina Caramellino guida ambientale escursionistica certificata iscritta AIGAE – 337.1066940

Martedì 8 dicembre l’Orizzonte Infinito

Cammineremo su uno dei sentieri più belli della Liguria, il sentiero del Pellegrino, ricco di storia, curiosità e soprattutto panorami infiniti. Dalla grotta dei falsari guarderemo il mare immaginando tutti quei briganti che salivano nell’antro per nascondersi.

Entreremo nell’antico borgo con le casette colorate per salire a Punta Crena, una fortezza marittima bizantina, con la torre quadrangolare posta all’estremità sud del pianoro.

Dislivello 400 m circa

Tempo di percorrenza 4 ore + le soste

Lunghezza 7 km circa – pranzo al sacco

Difficoltà E – consigliata a persone che abbiano un minimo di allenamento di camminata sui sentieri e su qualche tratto ripido.

Ritrovo a Varigotti ore 8,45 – partenza ore 9 – rientro per le ore 15 circa.

Informazioni e prenotazioni Marina Caramellino guida ambientale escursionistica certificata iscritta AIGAE – 337.1066940

Giovedì 10 dicembre La contea dei Lingueglia di sera – fotografie nel borg o

Vuoi fare delle fotografie serali quest’escursione fa per te!

Ami solo camminare fra storia e natura vieni anche tu!

Giovedì 10 dicembre partendo dalla piazza dell’antico borgo di Costarainera m.240 saliremo alla pineta di cresta e fra la macchia mediterranea giungeremo a Lingueglietta m. 420

La Costa dei Raineri una 'villa nova' nata all’incirca alla metà del 1200, all’ombra di un monumento religioso che è l’antica chiesa di Sant’Antonio forse costruita dai monaci Benedettini. Lingueglietta uno dei borghi più suggestivi dell’entroterra di ponente, fa parte dei Borghi più Belli d’Italia. La storia del borgo risale all’inizio dell’anno mille quando la dinastia dei Lingueglia riceve le terre e il borgo dai marchesi di Clavesana dove governeranno sino all’epoca napoleonica.

Oltre all’escursione, ci dedicheremo a fare fotografie nel borgo guidati da un esperto fotografo guida ambientale escursionistica Claudio Zanardi.

Dislivello 300 m. circa

Tempo di percorrenza A/R 3,30

Lunghezza 6 km

Difficoltà: Turistica adatto a tutti

Ritrovo a Costarainera – parcheggio a lato del comune alle ore 14.30 – rientro ore 18 circa

Per gli amanti della fotografia è necessario portarsi il cavalletto

Informazioni e prenotazioni Marina Caramellino guida ambientale escursionistica certificata iscritta AIGAE – 337.1066940