Enne1, il servizio di vendita e noleggio dell'attrezzatura edile

Enne1 è un'azienda che si occupa a 360° di tutto ciò che concerne l'attrezzatura edile, con servizio di vendita e noleggio, con sopralluoghi in cantiere per comprendere l’esigenza del cantiere, dove effettuiamo consegne dirette in cantiere con vettore o con propri mezzi, molto presenti nel post-vendita, presenti nelle province di Sanremo, Savona e Costa Azzurra.

"Vendiamo a professionisti del settore, non privati, con la selezione dei migliori marchi nel settore dei professionisti, il nostro obbiettivo sta nel vedere il cliente accontentato e vederlo felice di continuare a lavorare con noi".

La sede legale è situata a Cuneo, in Via San Giovanni Bosco 7/F

La sede operativa è situata a Sanremo, in Via Armea 22, (tel. 0184.510062)