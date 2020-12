Sanremo: mancano quattro infermieri a 'Casa Serena', ieri vertice tra direzione, Comune e Asl

Si è svolto ieri un incontro in videoconferenza tra l’Amministrazione comunale di Sanremo, l’Asl e i vertici di Casa Serena, la residenza per anziani di frazione Poggio, in relazione alla mancanza di infermieri all’interno.

Sono quattro al momento gli infermieri che mancano all’appello: alcuni hanno partecipato al bando Asl, altri si sono trasferiti in altre province ed altri ancora in case di riposo diverse. Nel corso dell’incontro di ieri l’Amministrazione comunale, attraverso l’Assessore Costanza Pireri, ha confermato il totale impegno nel cercare, insieme all’Asl, una soluzione al problema.