Coronavirus: lieve aumento del rapporto positivi-tamponi (8,46%) ma numeri in calo in tutta la regione

Peggiora leggermente, rispetto a ieri, il dato relativo ai contagiati per il Coronavirus nella nostra regione. Oggi, a fronte di 3.708 tamponi sono risultati positivi in 314, ovvero uno ogni 11,8 pari all'8.46%.

Nella nostra provincia i positivi sono in calo, 34, mentre nel savonese sono stati 81. A Genova 146 e, infine, a Spezia 39. Non riconducibili alla residenza in Liguria 14 nuovi positivi.

Sono 27 i morti per Covid-19 segnalati oggi in Liguria, dei quali nessuno nella nostra provincia.

Totale tamponi effettuati: 622.736 (+3.708)

Totale antigenici rapidi: 86.151 (+4.828)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 53.475 (+314)

Totale casi positivi (esclusi guariti e deceduti): 10.539 (-516)

Casi per provincia di residenza

Imperia 844 (-150)

Savona 1.158 (-4)

Genova 6.046 (-315)

La Spezia 1.664 (-9)

Residenti fuori regione o estero 379 (+69)

Altro o in fase di verifica 457 (-7)

Totale 10.539 (-516)

Ospedalizzati: 990 (-21) | 93 (-6) in terapia intensiva

Asl 1 - 111 (-1) | 10 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 93 (+1) | 14 (-) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 283 (-10) | 31 (-4) in terapia intensiva

Evangelico - 23 (-1) | 5 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 129 (-2) | 8 (-1) in terapia intensiva

Gaslini - 9 (-2) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 126 (-) | 9 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 104 (-1)) | 6 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 112 (-5) | 10 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 9.528 (-488)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 40.435 (+803)

Deceduti: 2.501 (+27)