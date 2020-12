Prodotti tipici liguri dove trovarli online?

La cucina ligure è ricca di prodotti tipici locali, molti dei quali sono unici in tutto il mondo. Questo perché la gastronomia ligure si sviluppa in un territorio molto vario, che spazia dai monti al mare, con ambienti molto diversi tra loro che danno vita a prodotti, tradizioni, ricette e ingredienti molto vari tra loro. Grazie a tutta questa ricchezza di materie prime locali, ogni zona ligure custodisce tipicità e sapori che la contraddistingue.

Il mondo dei prodotti tipici liguri sconfina in vari settori della cucina tradizionale del territorio, con tantissime specialità. Questo grazie a materie prime locali di ottima qualità, come il basilico, le olive taggiasche e sua maestà l'olio d'oliva, che danno vita al pesto genovese, al patè d'olive, al patè di carciofi, ai pomodori secchi sott'olio e molto altro ancora. Per non parlare poi dei vini, un’altra grande tipicità simbolo della Liguria: a partire dal Pigato fino ad arrivare al Vermentino, al Rossese, all'Ormeasco e così via.

Ma dove comprare online i prodotti tipici liguri? Il sito dell'azienda andorese Liguritio è il luogo migliore per comprare e assaporare lo spirito locale del territorio.