Coronavirus: numeri stazionari oggi in Liguria dove cresce leggermente il rapporto tamponi-positivi (8,51%)

Cresce leggermente, rispetto a ieri, il rapporto tra positivi e tamponi quest’oggi nella nostra Regione. A fronte di 4.957 tamponi sono stati riscontrati 422 nuovi positivi, ovvero uno ogni 11,74 (l’8,51%).

Nella nostra provincia (Asl 1) sono stati 46 mentre in quella di Savona (Asl 2) sono stati 20. In provincia di Genova sono 253 di cui 194 in Asl 3 e 58 in Asl 4. Infine sono stati 87 a Spezia. Non riconducibili alla residenza in Liguria 16.

Sono 26 i morti per Covid-19 segnalati oggi in Liguria, deceduti tra il 26 novembre e ieri. Nessuno di questi nella nostra provincia.

Totale tamponi effettuati: 614.263 (+4.957)

Totale antigenici rapidi: 76.183

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 52.794 (+422)

Totale casi positivi (esclusi guariti e deceduti): 11.497 (-546)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.096 (-144)

Savona 1.201 (-81)

Genova 6.677 (-277)

La Spezia 1.810 (-75)

Residenti fuori regione o estero 267 (-12)

Altro o in fase di verifica 473 (-29)

Totale 11.497 (-546)

Ospedalizzati: 1.034 (-31) | 102 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 113 (-5) | 10 (-2) in terapia intensiva

Asl 2 - 96 (-6) | 14 (+2) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 308 (-2) | 35 (-) in terapia intensiva

Evangelico - 29 (-5) | 6 (-) in terapia intensiva

Galliera - 126 (-9) | 10 (+1) in terapia intensiva

Gaslini - 9 (+1) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 131 (-4) | 8 (-1) in terapia intensiva

Asl 4 - 107 (-2)) | 7 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 115 (+1) | 12 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 10.424 (-510)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 38.848 (+942)

Deceduti: 2.449 (+26)