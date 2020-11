In questo momento di difficoltà c’è chi supporta la crescita dell’Imprenditore. Partecipa ad una nuova formazione, informati qui!

Hai un'azienda e vuoi entrare a tutti gli effetti nella nuova generazione di imprenditori 5G? Esiste una formula che unisce consulenza e mentoring e che ti segue passo dopo passo in ogni ambito del tuo lavoro.

La Business Cloud è una società fatta da professionisti per professionisti ed è nata con lo scopo di supportare le aziende a 360gradi in un'ottica di nuova concezione. L'analisi strategica e il marketing sono alla base di chi fa impresa e avere gli strumenti necessari per gestire le situazioni è il primo passo per il successo.

Un'occasione arriva dalla giornata formativa che si terrà il 5 dicembre e che avrà come obiettivo quello di “consegnare” un kit di conoscenza per affrontare a livello comunicativo questo particolare momento storico di incertezza e rischio di stallo, implementando una strategia efficace ed efficiente per le piccole e medie imprese che vogliono realizzare obiettivi di sviluppo e anticipare i cambiamenti del mercato.

La giornata di formazione sarà tenuta dalla dottoressa Elena Sparago, consulente di marketing e docente di supporto alla didattica presso la facoltà di economia dell'Università di Genova.

La giornata prevede una prima parte formativa ed una seconda pratica e consentirà ai partecipanti di sviluppare un progetto personalizzato di marketing strategico operativo sulla propria attività.

Per maggiori informazioni sulla giornata puoi scrivere alla mail media@morenews.it