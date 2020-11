Ginatta apre un Nuovo Centro Carni a Camporosso. Sabato 5 dicembre l'inaugurazione

Il Centro Carni Val Nervia si trasferisce nella nuova sede di Camporosso in via Braie, 299, per riprendere il concetto di "Centro Carni Ginatta" nell'ormai noto parco commerciale di Taggia, aperto da più di due anni.

L'azienda, presente sul mercato da oltre 40 anni e recentemente anche con i suoi allevamenti, ha sviluppato un nuovo modo di distribuzione del proprio brand, utilizzando un logo che racchiude tradizione ed innovazione: ampi spazi di vendita, varietà di prodotti, offerte mirate e periodiche accompagnate dalla professionalità che contraddistingue il "Macellaio" di fiducia.

"Sono stati i clienti e le scelte delle famiglie in questi anni – dichiarano i titolari - ad averci spinti ad investire sul territorio. Abbiamo dato tantissima importanza alla qualità e alla filiera diretta dei nostri allevamenti. Non è scontato oggi avere la piena conoscenza di un produttore e la garanzia di ciò che si porta sulla propria tavola. Ci impegnamo al meglio a trasformare materie prime ricercate per approvvigionare giornalmente tutti i nostri punti vendita di Taggia, Arma di Taggia, Sanremo, Ventimiglia e Camporosso”.

Lo staff del Centro Carni Ginatta vi aspetta sabato 5 dicembre per l'INAUGURAZIONE! NON MANCATE!

Purtroppo, a causa della situazione emergenziale in corso e delle normative anti-Covid, non sarà possibile effettuare un'inaugurazione tradizionale. Per premiare la fiducia della clientela ci saranno dei buoni sconto ed offerte imperdibili che proseguiranno per tutto il mese di dicembre.

Il Nuovo Centro Carni Val Nervia sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 19.30 con orario continuato e la domenica dalle 9.00 alle 13.00.

Ricordiamo inoltre, che l'attuale negozio in via Isnardi 12 sarà operativo fino al 28 novembre.

Tutto lo staff vi aspetta nella nuova sede di Camporosso in via Braie 299, da sabato 5 dicembre.

Per info chiamare al 0184 448414.