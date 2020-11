Ventimiglia: operatore dell'Aiga picchiato violentemente mentre svolgeva un'operazione anti morosità

Un operatore della società di gestione integrata dell’acqua di Ventimiglia Aiga è stato aggredito durante un’operazione di ‘anti morosità’.

Antonino Pullino, mentre eseguiva un intervento richiesto dalla direzione aziendale a Trucco, ha subito un vile attacco da un noto cittadino ventimigliese con percosse e gravi offese. Pullino ha avuto la forza di proteggersi con il braccio e non reagire alla violenza ma, subito dopo è stato trasportato da un collega al pronto soccorso di Bordighera. Ricevuta la prima assistenza dai medici ospedalieri è ora in infortunio per 15 giorni.

Il tecnico, con il direttore tecnico di Aiga hanno provveduto a depositare regolare denuncia alle forze dell’ordine contro l’aggressore. “Un attacco vile - interviene Sergio Scibilia, presidente dell’Aiga - contro un lavoratore che svolgeva il proprio mestiere. Una violenza inaudita ed un comportamento inaccettabile, a cui chiederemo giustizia a tutti i livelli. Il soggetto violento, proprietario di alloggi in diversi condomini della città, ha attualmente importanti morosità per mancanza di pagamento di bollette di acqua. Ci costituiremo sia in sede civile a tutela dell’azienda per recuperare sino all’ultimo centesimo sua in sede penale in difesa del nostro tecnico”.

La direzione aziendale di Aiga ha espresso solidarietà ed un particolare ringraziamento a Nino Pullino, il più anziano della società e sindacalista Cgil, colpito durante il suo lavoro.