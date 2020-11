Coronavirus: lieve aumento del rapporto tamponi-positivi (9,1) ma numeri in calo negli ospedali

E’ ancora, purtroppo, in leggero aumento il rapporto tamponi-positivi nella nostra regione. A fronte di 5.532 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono infatti 606 i positivi, ovvero uno ogni 9,1.

Calo nella nostra provincia con 47 nuovi positivi, di cui 12 da contatto di caso confermato e 35 da attività screening. In Asl 2 (Savona) sono 64, di cui 16 da contatto di caso confermato, 47 da attività di screening e 1 dal settore sociosanitario. In Asl 3 (Genova) sono 351 di cui 98 da contatto di caso confermato, 233 da attività di screening e 20 dal settore sociosanitario. In Asl 4 (Levante) sono 14, di cui 3 da contatto di caso confermato e 11 da attività di screening. In Asl 5 (Spezia) sono 130, di cui 34 da contatto di caso confermato, 95 da attività di screening e 1 dal settore sociosanitario.

Sono stati 14 i morti in Liguria, nel periodo compreso tra martedì e ieri, tra cui un uomo di 69 anni nella nostra provincia.

Totale tamponi effettuati: 589.686 (+5.532)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 50.557 (+606)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 6.458 (+171)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 44.099 (+435)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 13.076 (-483)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.250 (-146)

Savona 1.380 (-41)

Genova 7.578 (-280)

La Spezia 2.014 (-55)

Residenti fuori regione o estero 268 (-7)

Altro o in fase di verifica 586 (-39)

Totale 13.076 559 (-483)

Ospedalizzati: 1.128 (-61) | 109 (-5) in terapia intensiva

Asl 1 - 118 (-4) | 12 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 108 (-16) | 14 (-) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 303 (-13); 36 (-2) in terapia intensiva

Evangelico - 60 (-3) | 8 (+1) in terapia intensiva

Galliera - 148 (-6) | 9 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 8 (+3) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 151 (-12) | 15 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 103 (-5) | 5 (-2) in terapia intensiva

Asl 5 - 129 (-5) | 10 (-1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 11.883 (-420)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 35.145 (+1.075)

Deceduti: 2.336 (+14)