Sanremo: Amaie Energia nuovamente senza Direttore Generale, ha presentato le dimissioni Luca Pesce

Brutta tegola per Amaie Energia, la partecipata del Comune di Sanremo che, a breve, rimarrà nuovamente senza il Direttore Generale. Sostituito Giorgio Prato nel giugno scorso, ha ricevuto nei giorni scorsi le dimissioni di Luca Pesce, savonese e figura di spicco su scala nazionale.

Amaie Energia aveva individuato in Pesce un manager di valore nazionale e già direttore generale di Geofor, la società che gestisce la quasi totalità della raccolta rifiuti a Pisa. Secondo le dichiarazioni del giugno scorso, Pesce aveva scelto Amaie Energia tra le molte offerte in diversi luoghi e di aver fatto una scommessa professionale di grande spessore. In Luca Pesce Amaie Energia aveva scelto un uomo che era destinato a traghettare l’azienda da una funzione puramente legata all’igiene urbana, campo nel quale è molto esperto, a una prospettiva di multi utility.

Per Amaie Energia le dimissioni di Pesce sono sicuramente un fulmine a ciel sereno, visto che l’azienda aveva puntato molto su di lui. Cosa accadrà ora? Intanto il manager rimarrà al suo posto fino a febbraio, visto che il suo contratto prevede un preavviso di 90 giorni e, quindi, nel frattempo Amaie Energia dovrà preparare il bando di concorso per cercare un nuovo Direttore Generale.

Provvisoriamente le funzioni di Luca Pesce verranno probabilmente assunte da Andrea Gorlero, presidente dell’azienda e del problema sarà investita anche l’Amministrazione comunale.