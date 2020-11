Per tre mercoledì a dicembre incontri di indirizzo on line per il 'Montale' di Bordighera e Ventimiglia

Mercoledì 2, mercoledì 9 e mercoledì 16 Dicembre, dalle 16.30 alle 18.30 i docenti dell’Istituto Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia e Bordighera, saranno disponibili on-line per genitori ed alunni e fornire loro indicazioni e chiarimenti relativi ai corsi di studio, in vista delle prossime iscrizioni. Sotto i link per i vari corsi ai quali collegarsi: