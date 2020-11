La fattura elettronica per il regime forfettario è obbligatoria? Cosa dice la legge

Il regime fiscale forfettario è un regime agevolato, destinato alle persone fisiche che esercitano attività di impresa, professioni o arti, come definito dall’agenzia delle entrate. Possono accedere al regime forfetario tutti i soggetti che soddisfano due requisiti essenziali, ovvero coloro che nell’anno precedente hanno percepito compensi o generato ricavi annuali non superiori a 65.000 euro (da considerarsi complessivamente, in caso di esercizio di più attività) e, al contempo, non hanno sostenuto spese concernenti al lavoro accessorio, lavoro dipendente e collaborazioni per un importo superiore a 20.000 euro. Chi inizia ad esercitare la sua attività, e quindi non ha i requisiti appena indicati, può accedere ugualmente al regime agevolato attraverso una comunicazione presente nella dichiarazione ai fini Iva, nella quale si presume di soddisfare tali criteri.

La premialità per la fattura elettronica a regime forfettario

I professionisti che hanno assoggettati al regime forfettario, sono esentati dall'obbligo di fatturazione elettronica, tuttavia, la Legge di Bilancio del 2020 ha introdotto un sistema di premialità per chi adotta questo tipo di fattura pur essendone esentato. Se i contribuenti in questione decideranno di fatturare annualmente solo tramite fattura elettronica per regime forfettario, verranno “premiati” con una riduzione di un anno del termine di decadenza per gli avvisi di accertamento, che passerà da 5 a 4 anni come sancito dall’articolo 88 della legge di Bilancio.

I vantaggi della fattura elettronica

Oltre che per un discorso correlato all’incentivo stabilito dalla legge, sia la fattura elettronica per regime forfettario che quella normale si rivelano essere anche un valido braccio destro in grado di di ottimizzare il tempo necessario per la creazione di fogli di calcolo Excel, riducendo anche il margine di errore. Inoltre, con un software che permette di gestire la fattura elettronica, non è necessario tenere un archivio illimitato in formato cartaceo, in quanto è possibile gestire tutti i dati, sia di clienti che di fornitori con un semplice click. Così, ricercare un documento necessario, è molto più facile ed immediato, e permette di risparmiare spazio nel proprio ufficio o locale commerciale. Molti programmi di fatturazione elettronica, inoltre, consentono anche di importare facilmente le fatture standard emesse in precedenza.

Ulteriori vantaggi che si possono considerare sono di natura economica. L’emissione di una fattura cosiddetta tradizionale, necessita spese di stampa, consumo di carta e di inchiostro, oltre che costi (e tempi) di spedizione. Generare ed emettere una fattura direttamente con un pc consente un’immediata gestione della stessa, ed un invio automatico al cliente. La fatturazione elettronica, inoltre, consente anche di avere un quadro complessivo della propria attività in poco tempo, senza doversi districare tra faldoni di fatture emesse e da emettere.

Un buon sistema di fatturazione elettronica, inoltre, è in grado di offrire supporto continuo a chi lo utilizza, rendendo l’emissione della fattura un processo particolarmente semplice ed immediato. Tutti i software di gestione della fattura elettronica, permettono all’utente di interagire con un’interfaccia che guida il professionista nell’inserimento dei dati richiesti, sottolineando eventuali errori di compilazione durante la predisposizione della fattura e prima dell’invio all’SdI. Inoltre, tali software, provvedono poi ad un calcolo automatico della somma da fatturare al cliente.