"Libriamoci: giornate di lettura nelle scuole": terminate oggi alla scuola 'Rubino' di Sanremo

Si sono concluse oggi le due giornate dedicate a “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole”. I bambini e le bambine della scuola primaria hanno potuto contare, come ormai da tradizione, sulla partecipazione della bibliotecaria, dottoressa Rossella Masper, che ha dato voce ai libri letti facendola risuonare non solo nelle classi, ma anche nelle case, essendo online. Ha così coinvolto con slancio e passione tutti coloro che amano la scuola e la lettura, pur essendo a distanza.

La mattinata di martedì scorso è stata dedicata ai più piccoli di prima e seconda che si sono deliziati ascoltando le storie di Lupo che detesta leggere (ma forse l’incredibile viaggio nel Paese dei libri gli farà cambiare idea) e di Lupo poco entusiasta di recarsi al museo con Lupa (ma la visita si rivelerà ben più interessante del previsto). La mattinata di oggi è stata dedicata agli alunni e alle alunne di terza, quarta e quinta.

La dottoressa Rossella, dopo aver salutato i bambini, ha introdotto la mattinata parlando di una sorpresa, ha iniziato così a leggere “La primavera di Gustavo”, un racconto attualissimo ambientato ai tempi del lockdown. Il protagonista è un bambino che vive vari sentimenti: passa dalla contentezza iniziale per le scuole chiuse, al disorientamento di fronte alla didattica a distanza, per arrivare a osservare con curiosità ciò che succede nel giardinetto sotto casa in primavera.

Agli ascoltatori il racconto è piaciuto molto: ha offerto la possibilità sia agli adulti che ai bambini di immedesimarsi nei personaggi e nelle situazioni.

E la sorpresa? In realtà le sorprese sono due: “La primavera di Gustavo” è stato scritta dalla Dottoressa Rossella Masper durante il periodo di confinamento della scorsa primavera; la lettura del racconto al pubblico è stata fatta per la prima volta questa mattina. Docenti e bambini hanno apprezzato molto il racconto e sperano che “La primavera di Gustavo” venga pubblicata in modo da poter sfogliare e leggere il libro. La copertina è già pronta: è stata disegnata dalla figlia della Dottoressa Rossella.

I bambini e i docenti della Scuola Rubino ringraziano: la Dottoressa Rossella Masper per aver accettato l’invito e per il bellissimo racconto scritto durante il lockdodw, il Dottor Fausto Galimberti, Referente del Servizio Biblioteca Civica e l’Assessore alla Cultura Silvana Ormea per la disponibilità e sensibilità dimostrate.